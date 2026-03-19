Coalitie krijgt voorzichtig vertrouwen van kiezers in Gemeente Groningen

Wanneer we even kort door de bocht gaan, dan kunnen we constateren dat het huidige college van B en W in de gemeente Groningen van de kiezers een voldoende krijgt. Als we het wat zwakker uitdrukken: de coalitie krijgt het voordeel van de twijfel. Voor wie het scherper wil horen: de coalitie verliest 3 zetels en de meerderheid.

De coalitiepartijen scoorden zo:

GL-PvdA: van 15 naar 13

Partij voor de Dieren: van 4 naar 4

SP : van 4 naar 3

ChristenUnie: van 2 naar 2

Hiermee zakken zij weliswaar van 25 naar 22 zetels in de gemeenteraad (45 zetels) en hebben net geen meerderheid, maar het beleid van de afgelopen vier jaar is bepaald niet afgestraft.

En nu verder?

GL-PvdA van lijsttrekker en wethouder Rik van Niejenhuis mag nu een nieuwe coalitie gaan bedenken en daarvoor zijn genoeg opties.

Optie 1: De ChristenUnie inruilen voor CDA (3). Hiermee zou de coalitie met 23 zetels een nipte meerderheid hebben.

Coalitie: GL-PvdA, PvdD, CDA, SP

Optie 2: De ChristenUnie en SP inruilen voor D66 (6) en CDA (3). Hiermee zou de coalitie met 26 zetels een ruime meerderheid hebben.

Coalitie: GL-PvdA, PvdD, D66, CDA

Optie 3: De SP inruilen voor D66 (6). Hiermee zou de coalitie met 25 zetels een gezonde meerderheid hebben.

Coalitie: GL-PvdA, D66, PvdD, ChristenUnie

Dit is maar een greep uit de opties die naar ons inzicht ideologisch haalbaar kunnen zijn. Natuurlijk kunnen ook nieuwkomers, zoals Volt en FvD, een coalitie nog aan een meerderheid helpen, maar dit ligt in eerste instantie niet voor de hand. Een 4e optie zou kunnen zijn:

Optie 4: De SP inruilen voor VVD (4). Hiermee zou de coalitie met 23 zetels een nipte meerderheid hebben.

Coalitie: GL-PvdA, VVD, PvdD, ChristenUnie

Het is echter de vraag of de VVD zich zou kunnen vinden in een linksgeoriënteerde coalitie.

Wat valt op

Het is opvallend dat de lokale partij Stadspartij 100% voor Groningen verliest (van 4 naar 3) en Student en Stad gelijk blijft (3). En dat terwijl vrijwel overal de lokale partijen winst hebben geboekt. De PVV is stabiel met 1 zetel.

