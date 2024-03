Nieuws:

Door: Redactie

Ook dit jaar zal vv Gorecht in Haren collecteren voor het Fonds Gehandicapten zorg.

Astrid van der Steeg van de club: “Omdat we weten hoe belangrijk het is om te sporten voor mensen met en zonder beperking zetten wij ons in voor deze landelijke collecte, deze is van 1 t/m 6 april 2024. Doneren kan aan de deur bij de collectant maar ook via deze link. https://collecte.fondsgehandicaptensport.nl/vv-gorecht ”