Comeback van een succesvol voorleesboek

Vanuit passie: er is een herdruk ‘Duimelotje en Anneke Tanneke Toverheks’. Kent u het voorleesboek nog van vroeger? Duimelotje en haar poes Snorrie verdwalen in het bos en worden gevangen door Anneke Tanneke toverheks. Eigenlijk is Anneke Tanneke een zielig oud vrouwtje dat toverkunsten wil leren uit een toverboek. Eén ding is haar tot nu toe niet gelukt: een drankje te brouwen, waarmee je echte knetterende heksen-scheten kunt laten… Het is opnieuw uitgebracht door een kleine uitgeverij in Midlaren.

De uitgever

In 1978 startten Philippe Boucher en Marianne van Albada onder de naam Uitgeverij Philippe Boucher een kleine uitgeverij in Midlaren (Noord Drenthe), gespecialiseerd in kinderboeken en poëzie. De bekendste titel is Duimelotje en Anneke Tanneke Toverheks, waarvan onlangs een 5e druk verscheen.

Oma Ria

Vanuit passie voor dit boek, maar ook doordat zij signalen ontvingen uit de wereld van kleuteronderwijs, besloten Boucher en Van Albada het erop te wagen: een vijfde druk. Hoewel het boek vroeger een hit was in bibliotheken is het daar echter niet opnieuw ingekocht en dat is de uitgevers een doorn in het oog. Ze hopen nu op verkoop via de boekhandel (en online). In Haren heeft boekhandel Boomker het weer in voorraad.

Oud-schooljuf Ria Groeneveld uit Noordlaren is enthousiast en schreef de uitgevers: “Met rode koontjes op de wangen luisterde mijn kleinzoon naar het verhaal en leefde helemaal mee met Duimelotje. Telkens vroeg hij weer om verder te lezen. Heel spannend, maar ook heel erg nieuwsgierig naar het vervolg. Net zo gretig en geboeid als zijn moeder (mijn dochter) vroeger. Heerlijk boek om voor te lezen. Duimelotje bestaat nog steeds!”

Foto: de auteur van het boek, Marianne van Albada.