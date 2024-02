Concert 3 maart in Dorpskerk

Door: Redactie

Concert door het trio Pauline Oostenrijk, Iteke Wijbenga en Laurens de Man

in de Dorpskerk van Haren, zondagmiddag 3 maart om 15.30 uur.

Tickets via www.geboektinharen.com

Pauline Oostenrijk kreeg haar eerste hobo en pianolessen aan Muziekschool Westerkwartier in Zuidhorn, bij resp. Huib Nieuwenhuizen en Cees Leurs. Ze studeerde hobo en piano aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam bij Koen van Slogteren, Jan Spronk, Thomas Indermühle, Han de Vries (hobo) en Willem Brons (piano). Ze was Nederlands ‘Young Musician of the Year’ in 1986 en won daarna diverse andere prijzen, waaronder de eerste prijs in het Fernand Gillet hobo concours in Baltimore, wat haar een recital opleverde in Carnegie Hall, New York. In 1999 ontving ze de Nederlandse Muziekprijs voor haar prachtige, virtuoze spel, de hoogste staatsonderscheiding op het gebied van de klassieke muziek.

Van 1993 tot 2018 was ze 25 jaar lang solo hoboïst van het Residentie Orkest in Den Haag. Ze trad veelvuldig op als solist en ook nu nog in verschillende kamermuziek formaties zoals met Iteke Wijbenga en Laurens de Man, met gitarist Enno Voorhorst en het The Hague String Trio en als lid van het Orlando Quintet. Daarnaast voltooide ze de studie Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Tegenwoordig doceert Pauline aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en wijdt zich ook aan het lesgeven aan jong talent (van Conservatorium Amsterdam), aan leerlingen in Westerkwartier (Zuidhorn) en op verschillende andere locaties Nederland. Ze was te gast bij Podium Klassiek met haar leerlingen voor de actie HOBO GO! om jonge kinderen de kans te geven hobo te leren spelen. “Ik voel me het gelukkigst wanneer mijn hobo begint te zingen”, aldus Pauline

Interview met Pauline Oostenrijk

Door Emmy Okkerse

Hoboïste Pauline Oostenrijk: Volop Hobo-plezier in Haren, Groningen en Westerkwartier.

Zondagmiddag 3 maart is hoboïst Pauline Oostenrijk te horen in de Dorpskerk in Haren. Dan

speelt ze samen met altvioliste Iteke Wijbenga en pianist Laurens de Man een prachtig

poëtisch kamermuziek-programma.

We gaven je carte blanche voor dit kamermuziek-concert. Waarom koos je voor een trio hobo-

altviool-piano? “Altviool en hobo vind ik een wonderschone combinatie, die instrumenten kleuren

zo prachtig samen. En ik leerde Iteke in het Residentieorkest kennen. Zij vroeg me al eerder om in

Groningen samen een concert te geven. Dat deden we en dat smaakte naar meer. Ook met Laurens

is het heerlijk samenspelen. En hoewel er veel minder muziek is gecomponeerd voor deze

bijzondere trio-bezetting hebben we toch een prachtig, poëtisch programma kunnen samenstellen

met werk van wat minder bekende componisten. Daarin bijvoorbeeld een mooie compositie van

August Klughardt, geïnspireerd op gedichten van Nikolaus Lenau over schilfers of strootjes riet.

Ook een muziekstuk over de aan de hobo verwante doedelzak (La Cornemuse) van Charles Martin

Loeffler vind ik toepasselijk. We verheugen ons erop deze en andere composities aan het publiek te

laten horen.”

Terug naar Groningen en Westerkwartier?

“Ik heb er geen spijt van dat ik vijf jaar geleden naar het noorden ben gekomen. Ik heb goede

herinneringen aan mijn jeugd en mijn eerste hobo- en pianolessen in Zuidhorn. Toen ik besloot te

stoppen als solohoboïst van het Residentieorkest vroeg het Prins Claus Conservatorium me als

hoofdvakdocent hobo. Ik zei van harte ja tegen dat verzoek. Ook ging ik terug naar Zuidhorn om te

kijken of ik daar kinderen zou kunnen vinden die hobo wilden leren spelen. Want vooral kinderen

wil ik muzikaal speelplezier voor het leven meegeven. Nu heb ik hier op het Conservatorium zes

gemotiveerde, talentvolle hobostudenten en in Westerkwartier een hele groep jonge enthousiaste

leerlingen. Juist die hele leerlijn kunnen bestrijken vind ik een boeiende uitdaging.”

Je trad zelfs met je jonge hobo-leerlingen op in Podium Klassiek, zo verrassend!

“Ja met hen en met leerlingen uit de omgeving van Den Haag om het initiatief HOBO GO!

bekendheid te geven. Ik vind het zo belangrijk dat kinderen in het hele land de kans krijgen een

instrument te kiezen dat bij ze past, ook een wat minder bekend instrument als de hobo. En tenslotte

vind ik lesgeven, al je creativiteit en ervaring daarvoor inzetten, een minstens zo boeiende uitdaging

als orkestmusicus zijn.”

Wat fijn dat je hier bent neergestreken Pauline, ook al ben je in het Westen blijven wonen.

We gaan vast heel erg van jouw spel en dat van je trio genieten.

Concert door het trio Pauline Oostenrijk, Iteke Wijbenga en Laurens de Man

in de Dorpskerk van Haren, zondagmiddag 3 maart om 15.30 uur.

Tickets via www.geboektinharen.com