Contact met de handhavers van Haren

Door: Redactie

De handhavers van Haren willen graag in contact komen met het publiek en daarom plaatsen zij iedere woensdagochtend hun rijdende kantoor op het Raadhuisplein.

Volgens Peter van der Meijden, leider van het team, hebben al heel wat mensen de weg naar het spreekuur gevonden. Wie met de handhavers in gesprek wil over zaken als overlast, afval, parkeergedrag of andere ongemakken, kan zonder afspraak bij de handhavers terecht.

Iedere woensdag van 8.30-12.00 uur.