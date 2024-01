Cursus schaken voor beginners

Door: Redactie

De cursus schaken is op de vrijdagen 19, 26 januari en 2, 9, 16 februari van 19.45 tot 21.15 uur in De Hoeksteen, P. Wierengaweg 2 (zijstraatje Lokveenweg) in Haren. Deelname kost € 50,00, daarna eventueel clublidmaatschap tegen een verlaagd tarief. Aanmelden kan via: bestuur@schaakclubharen.nl

Op vrijdag 12 januari om 19.45 uur is er een Nieuwjaarsinloopavond met simultaan in De Hoeksteen om in ontspannen sfeer kennis te maken met de schaakclub.

Ten slotte is er op zaterdag 20 januari van 15.00 tot ongeveer 18.30 uur het 16e Koffiehuisschaaktoernooi in Café De Zaak aan de Vondellaan 6 in Haren. Dit gezellige toernooi is zowel bedoeld voor clubschakers als voor thuisschakers. Aanmelden kan via: koffiehuisschaak@schaakclubharen.nl

Kijk voor alle activiteiten op: www.schaakclubharen.nl