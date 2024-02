Cursus voor mantelzorgers van Humanitas

Nieuws:

Door: Redactie

Het langdurig zorgen voor een ander is een zware taak; zowel emotioneel als fysiek. Een mantelzorger krijgt te maken met heel wat materiële en emotionele hindernissen.

Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers dat kunnen blijven doen wat ze graag willen doen, starten er in het voorjaar via het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas trainingen voor mantelzorgers in de gemeente Groningen.

Speciaal voor mantelzorgers start er de training: ‘Word psychisch fitter’, een Assertiviteitstraining en een training Mindfulness & compassie. Het doel van ‘Word psychisch fitter’, die 6 bijeenkomsten kent, is dat mantelzorgers beter om kunnen gaan met stress, het weer leuk vinden om dingen te ondernemen en ze weer lekkerder in hun vel komen te zitten.

Bij de assertiviteitstraining leren mantelzorgers onder andere hun grenzen aan te geven zonder een ander te kwetsen, omgaan met boosheid en frustratie en is er aandacht voor positieve zelfwaardering. En met de mindfulness ligt het accent op meer rust en ontspanning creëren.

Alle trainingen worden gegeven door ervaren en professionele trainers. Ben of ken jij een mantelzorger die wel wat aandacht voor zichzelf kan gebruiken? Bel met het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas en meld u zich aan.

Voor meer informatie en contact: 050-3126000 / steunpuntmantelzorg.groningen@humanitas.nl