Daar gaat een stukje oud-Haren; Appartementen Kerkstraat in 2023 gereed

Door: Redactie

Niets is blijvend. Deze week zette een grijper zijn tanden in een stukje oud-Haren aan de Kerkstraat. Er zullen medio 2023 zes luxe appartementen worden bewoond door geluksvogels met het mooiste uitzicht van het dorp.

Op de begane grond komt een winkelruimte en ondergronds is er een parkeergarage bedacht. Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam gaat het complex bouwen in opdracht van de eigenaar. In het karakteristieke ‘huisje met de kogel’ waren vroeger garagebedrijven (deels met taxi- en sleepdiensten) gevestigd. In de jaren 70-90 was het de beurt aan Drukkerij Niemeijer. Toen dat bedrijf eenmaal was gesloten waren er verschillende huurders en werd achter de schermen al nagedacht over de ontwikkeling van appartementen. Meer dan tien jaar (of zelfs langer) was de aanloop. Met gemeente en omwonenden moest indringend worden overlegd over het project. Tekst gaat verder onder foto.

Historie

In 1925 begon Bleeker zijn bedrijf aan de Kerkstraat. Hij had een kraanwagen en werd door de politie gealarmeerd bij ongelukken. Jan Bleeker (1911) zou het bedrijf in de jaren 50 van zijn vader overnemen en sleepte heel wat autowrakken uit bermen en bochten. Achter de zaak was een kleine woning voor het gezin. Bij de straat stond een Caltex pomp en links achter het pand was een werkplaats. De opkomst van Solex (plofjes) legde hem geen windeieren. Vrijende stellen in Appèlbergen die met de auto in de modder waren vastgelopen trok hij er weer uit voor 25,00 gulden. In 1974 droef Bleeker de zaak over aan Harenaar Karel Niemeijer, die er eerst een garage bleef runnen en later met een drukkerij begon.



Zo ziet het er in 2023 uit.