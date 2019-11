Dader van aanranding Glimmen nog niet gevonden

Door: Redactie

Op 2 augustus is een bejaarde vrouw aan de Oude Boerenweg in Glimmen door een man van haar fiets getrokken in een poging haar aan te randen. Het incident leidde tot een Burgernetmelding, maar daarin bleef eerst onduidelijk wat er was gebeurd. Er werd verzocht uit te zien naar een blanke man (rond de 40 jaar) met een verzorgd uiterlijk en blond stekelig haar. Hij droeg een blauwe jas en sprak zonder accent Nederlands.

Het incident had grote impact op het slachtoffer en in de buurt maakten vrouwen zich zorgen. Het bleef echter sindsdien stil. Navraag aan de politie vandaag leert dat het onderzoek naar de poging tot aanranding nog niet is afgerond en dat er nog geen verdachte is aangehouden.