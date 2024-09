Door: Redactie

Het schoolgebouw dat in de jaren 70 werd gebouwd als Mavo De Schalm en dat later een vestiging werd van het Zernike College (juniorcollege) is nagenoeg uit het straatbeeld van de Rummerinkhof verdwenen.

Slopers zijn al een flink eind op weg. Op deze plek komt het nieuwe Integraal Kindcentrum met daarin de Brinkschool, die aan de Oude Brinkweg uit haar jas is gegroeid.