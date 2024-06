Dansavond in de Tiehof 29 juni

Nieuws:

Door: Redactie

Een gezellige dansavond in de Tiehof in Onnen. In navolging van de danslessen van vorig jaar houdt men een vrije inloopavond voor mensen die graag dansen en dan met name de gangbare Ballroom- en Latin American-dansen, maar ook Salsa.

Velen hebben de Quick Step, Tango, Engelse Wals, Cha-Cha-Cha, Jive vroeger eens geleerd maar je komt niet vaak in de gelegenheid om deze dansen uit te voeren.

Leuk gewoon om (weer) uit te proberen op deze dansavond.

Wanneer Zaterdag 29 juni

Tijd Van 20.00 uur tot 23.00 uur

Kosten Vrij entree, goed humeur meenemen

Waar Dorpshuis de Tiehof Bakkerweg 4 Onnen

Vragen Jaap Boerema 06-20412135

Vanaf 20.00 uur kunt u binnenlopen.

Van 20.00 uur tot 20.30 uur zal Leonie Bosveld (van de voormalige dans- en balletschool Gretel van Bruggen uit Groningen) even helpen met opfrissen van een aantal basispassen.

Zo rond een 21.00 zal een danspaar een demonstratie geven.

En daarna zet men de muziek weer aan tot 23.00 uur