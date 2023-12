Daphne de Haan blijft ook in 2024 Centrummanager

Nieuws:

Sinds 2022 is Daphne de Haan centrummanager voor het gebied Haren. Onlangs heeft zij getekend voor het nieuwe jaar 2024 in deze rol.

De Haan is inwoner en ondernemer in Haren en weet daardoor precies wat er speelt. Nieuw gevestigde ondernemers worden direct door haar welkom geheten en bij de hand genomen om zich snel thuis te voelen in ‘Ondernemend Haren’. Ook is zij het aanspreek punt voor de ondernemers richting de gemeente en andersom. Zij coördineert de diverse projecten en zet subsidieaanvragen uit.

Zij heeft regelmatig contact met het gebiedsteam, de wijkpost, het Forum, de vastgoedeigenaren en bestaande verenigingen die activiteiten organiseren in het centrum. Ook het

contact met de andere Bedrijvenverenigingen onderhoudt zij.

Naast deze functie is Daphne de Haan eigenaar van Bistro Heerlijk.