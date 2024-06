De 150 veulens van Willem van der Es uit Onnen

Door: Redactie

Sinds Willem van der Es uit Onnen 45 jaar geleden begon met het fokken van Haflingers werden in zijn stal 150 veulens geboren.

Hij toont zijn prijzenkast: een woud aan linten en een berg met bokalen. “Laatst heb ik maar eens een bult naar het oud ijzer gebracht, het werd gewoon te veel”, zegt Willem. Zijn eerste paard kocht hij in 1978, een Belg. Hij betaalde er op de Zuidlaardermarkt 1800 gulden voor, want de fokkerij leek hem wel een mooie hobby. Na een paar jaar stapte hij over op Haflingers en toen was het hek van de dam. De essentie: Van der Es zegt dat het de kunst is om met het sperma van de beste hengsten de eicellen van de beste merries te laten bevruchten. Zo simpel is het. Maar wel heel bewerkelijk.

Vers sperma

“Ik heb gisteren 700 kilometer gereden om sperma uit Duitsland op te halen”, zegt hij tijdens de koffie. “Het was sperma van de ochtend en ik wil er dan dezelfde dag een merrie mee insemineren. Onderweg bel ik de dierenarts en die staat me bij de stal op te wachten, zodat het zaad nog vers is. Dat is belangrijk, hoor, want de kans op een bevruchting met vers zaad is veel groter dan met ouder zaad.”



