De bekendste TikTok-tafel van het noorden; Harense vrouwen zijn een hit

Chantal Branbergen (30) en haar vrouw Noa Pawirodimedjo (25) leven hun droom. Dan hebben we het niet alleen over hun aanstaande huwelijk volgend jaar, maar ook over hun TikTok-avontuur, dat begon als een ondoordacht experiment en nu goed is voor meer dan 20.000 volgers. En dat aantal groeit.

TikTokkies

Hoe vat je de levens van deze twee welbespraakte vrouwen samen? Chantal in de wieg gelegd voor theater met nu een baan in het bedrijfsleven; Noa destijds profvoetballer bij SC Heerenveen, maar daar bewust mee gestopt en nu in een lastige levensfase door longcovid, die niet door iedereen serieus wordt genomen. Het stel woont met hun huisdieren in Haren. In 2023 raakten zij geïnteresseerd in de wondere wereld van TikTok. Het medium is laagdrempelig en ook zonder ‘plan’ kun je er zomaar succesvol worden. Dát overkwam Chantal en Noa onder hun artiestennaam: @Tiktokkiesnocha.

Aan tafel

In 2023 wilden ze TikTok eens uitproberen. Chantal: “We hadden geen idee, we maakten maar wat filmpjes waarin Noa en ik gezellige dingen deden.” Noa: “Kennelijk vonden mensen dat erg leuk, want het aantal views groeide met ieder filmpje. Waardoor? Geen idee eigenlijk.” Chantal: “Dat heeft ons aan het denken gezet. Wat zou er gebeuren als we livestreams gingen maken met hetzelfde concept?”

De twee Harensen hebben ook een single opgenomen die hier is te beluisteren: https://open.spotify.com/track/49MwAte6SdZynqALnS8kxB?si=-j-D33YmSE-dNEqgsxarNg