De Dilgt heeft nu een Tuinlandkamer

Door: Redactie

Woonzorgcentrum De Dilgt in Haren heeft sinds vandaag een Tuinlandkamer. De kamer is vooral bedoeld voor bewoners met dementie en sluit aan op het concept van de Alzheimertuin bij De Dilgt, ook bedoeld om bewoners een tuinervaring aan te bieden.

Het idee voor dit project komt van medewerkers van de afdeling voor mensen met dementie. Die trokken bij directeur Carry de Niet (ZINN) aan de bel, omdat zij vonden dat bewoners op de eerste etage méér tuinervaring verdienden. Eerst werd nog gedacht aan het verfraaien van het balkon. ZINN legde contact met Tuinland in Groningen, omdat dit bedrijf sinds jaren hoog scoort als locatie voor uitstapjes met bewoners. Serena en Girba Drenth, eigenaren van Tuinland, waren direct enthousiast. Serena: “Ik was getriggerd, want ik vroeg me af hoe het is om met dementie te leven. We hebben direct plannen gemaakt, samen met mensen van ZINN. En nu het klaar is ben ik ontroerd als ik de eerste reacties van mensen zie.” Directeur Carry de Niet toonde zich op haar beurt erg enthousiast over het feit dat dit project aan het rollen is gebracht door medewerkers van de zorg, die het beste voor hebben met bewoners.

Woensdag werd in een feestelijke ambiance de Tuinlandkamer geopend. Daarbij werden dankwoorden gesproken in de richting van de Stichting Vrienden van ZINN, die een financiële bijdrage heeft geleverd om dit project mogelijk te maken. Tuinland nam ook een flink stuk van de kosten voor haar rekening en zette veel menskracht in om de kamer in te richten. De Tuinlandkamer is deels groen, voorzien van groene planten en stijlvolle vogeltjes en papegaaien. Wie binnen is, waant zich buiten. En dat effect wordt verstrekt door het geluid van vogels, zodra men binnenstapt.



Op de foto v.l.n.r.: Prof. dr. F.M. Tempelaar (Vrienden van ZINN), Serena Drenth, Girbe Drenth en Carry de Niet (directeur van ZINN)