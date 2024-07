De eerste bouwvakkers aan de de slag aan Emmalaan, maar wat gaan ze eigenlijk bouwen?

Door: Redactie

Vandaag is de eerste bouwvakker gesignaleerd aan de Emmalaan. Op de locatie van voorheen J.K. van der Molen Autogroep en later Mango Mobility, zal door eigenaar Aprisco in Assen vast en zeker gebouwd gaan worden. Maar wat?

Buurtgenoten vonden de ‘rotte kies’ aan de Emmalaan geen gezicht langs de entree van Haren. Navraag bij projectontwikkelaar Aprisco in Assen leverde telkenmale niets op. Men hield zich stil. De enige die sprak was Esther Borstlap van Woonborg, die voor de microfoon van OOG Radio eens hardop mijmerde over de mogelijkheden op deze locatie. Daar bleef het bij.

Op 2 juli deed Haren de Krant maar weer eens navraag bij Olga Froma van Aprisco, maar ook nu weer was het antwoord kort: onbekend wat er gebouwd gaat worden. Dat zou betekenen dat de eerste werkzaamheden zijn begonnen voor het bouwrijp maken, zonder te weten wat er gaat verrijzen? Het blijft lastig: ontwikkelaars die lang nadenken over mogelijkheden voor rendement en tijdrovende gemeentelijke procedures. Het gevolg: soms jarenlange stilstand. We zagen het eerder in het Grootspark in Harenerholt en ook de locatie Nesciohotel aan de Emmalaan wacht al jaren op duidelijkheid. De locatie van voorheen Renault J.M. Postema aan de Rijksstraatweg staat ook al jaren leeg (en lelijk te zijn), maar daar is nu schot in de zaak gekomen. De ontwikkelaar MWPO heeft appartementen in Huys de Haar in de verkoop.

Heeft u in tegenstelling tot onze redactie wel gehoord wat de bouwplannen op de locatie van Aprisco zijn? Tips zijn welkom. Mail redactie@harendekrant.nl

Foto gemaakt door een passant: