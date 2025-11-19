De eerste keer Haren de Krant in Zorgboerderij Mikkelhorst

Nieuws:

Door: Redactie

Wat ging het goed. Dinsdag zijn onze kranten voor het eerst bezorgd bij Zorgboerderij Mikkelhorst, waar cliënten de kranten hebben afgeteld en op route gelegd voor onze bezorgers. Dit heeft iemand bij Zorgboerderij Mikkelhorst geïnspireerd tot het maken van een grappig filmpje van 6 seconden.

Eerlijk is eerlijk: zo snel zijn de kranten in werkelijkheid niet op route gelegd….met dank aan AI lijk het wél zo.