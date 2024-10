De man die als een nomade leeft

Door: Redactie

‘Waar zal ik de komende maand eens gaan wonen? Hanoi? Bangkok? Kuala Lumpur?’ Deze vraag lijkt absurd, maar is realiteit voor Gertjan Bos (51) uit Glimmen. Na zijn scheiding proefde hij van de vrijheid en luisterde naar zijn gevoel. Hij vertrok naar Azië, woont sindsdien in hotels en blijft van daaruit gewoon zijn werk doen voor Nederlandse klanten. “Die weten soms niet eens of ik in Vietnam zit of in Cambodja”, zegt hij.

Het roer om, daar is dit verhaal een mooi voorbeeld van. Met zijn bedrijf www.thinklogic.nl weet Gertjan Bos als geen ander dat er eigenlijk geen grenzen meer bestaan als het om werken gaat. Hij leidt nu een nomadenbestaan en vertelt erover aan Haren de Krant.

Het artikel staat in de krant die wordt verspreid van 22 t/m 31 oktober 2024.