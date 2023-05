Door: Redactie

Meindert Krans (1956-2023), de man van het bankje is dood. Op 8 april kwam een eind aan het leven van deze geboren Harenaar. Zijn naam is minder bekend dan zijn voorkomen; hij was ‘de man op het bankje’ aan de Rijksstraatweg in hartje Haren.

Vaak kon je hem daar zien zitten, samen met andere mannen van het dorp. Een praatje hier, een zwaai daar. Wie was die ‘man op het bankje’, die daar nu een lege plek achterlaat? We spraken zijn broer, kastelein Ger Hovenkamp en oliebollenbakker Herman Riddering over deze markante man.

Lees het verhaal in Haren de Krant, die wordt verspreid van 18 t/m 25 mei. U kunt exemplaren afhalen bij de TinQ, Kerklaan 37 te Haren.