De nieuwe centrummanager van Haren ‘is één van ons’: Daphne de Haan

Door: Redactie

Daphne de Haan wordt de nieuwe centrummanager van Haren. Ze gaat deze parttime functie uitoefenen in opdracht van de gemeente. Ze wordt het aanspreekpunt voor ondernemers in het dorp, een rol die ze eigenlijk al zes jaar speelt als bestuurslid van Ondernemend Haren. Het bijzondere aan Daphne de Haan is dat zij zelf ook ondernemer is in het dorp en dus heel goed weet wat er speelt.

In haar nieuwe functie wordt zij ook verbinder tussen ondernemers en gemeente. Ze staat in nauw contact met het Wijkteam Haren en met de afdeling Economische Zaken. Dat de gemeente De Haan heeft gevraagd voor deze functie is niet zo vreemd, want zij is nu al 24/7 betrokken bij activiteiten en evenementen in het dorp. Daarnaast zet zij zich in voor de aankleding van het centrum, zoals feestverlichting, decoraties en borden.

‘Goud in handen’

Daphne de Haan was al bestuurslid van Ondernemend Haren en trad recent ook toe tot het bestuur van de algemene Bedrijvenvereniging Haren. Van daaruit kan zij lobbywerk doen bij het Ondernemersfonds Groningen (OG) waar geld voor Harense marketing wordt beheerd. Zelf zegt ze over haar functie: “Al mijn activiteiten van de afgelopen 6 jaar komen nu ‘officieel’ samen in deze functie. Voor veel mensen ben ik al het aanspreekpunt in het centrum en krijg ik veel ideeën en wensen door. Ik merk dat ik er onwijs veel energie van krijg om te zorgen dat ons mooie centrum haar kracht terugpakt. We hebben goud in handen en dat blijf ik oppoetsen om die glans te behouden!”

Horecaondernemer

Naast haar werk als Centrummanager blijft De Haan natuurlijk ook nog steeds eigenaar en drijvende kracht achter Bistro Heerlijk in hartje Haren. Ze weet als geen ander hoe hard de crisis er heeft ingehakt bij ondernemers maar heeft desondanks de veerkracht behouden om zich voor het dorpsbelang in te zetten. Informeel noemt Daphne de Haan zichzelf wel eens ‘de Gekke Gerrit’ van het dorp, omdat zij tot nu toe al haar inspanningen onbetaald verrichte. In die zin is het prettig dat zij haar energie nu kwijt kan in een bezoldigde functie. Daar zal Haren waarschijnlijk de vruchten van gaan plukken.