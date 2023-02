De pure wilskracht van Ronald Poels

Door: Redactie

Je kunt Ronald Poels iedere week wel een paar keer door Haren zien handbiken. Pure wilskracht, maar ook fysieke power speelt een rol. De redactie hield hem onlangs staande om te vragen of hij openstond voor een interview.

In Haren de Krant die volgende week verschijnt leest u het resultaat. Een mooi verhaal over een jongen die in een moment van onbezonnenheid een blessure opliep, waardoor hij nooit meer zal kunnen lopen. Zijn revalidatie in Beatrixoord in Haren zette hem in 2006 op het spoor van de handbike. En nu is handbiken voor hem de uitdaging, die hem gelukkig maakt.

Haren de Krant wordt vanaf 21 februari verspreid in Haren en omgeving.