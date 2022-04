De vierde editie van Achter de Veurdeur in Noordlaren 22 mei

Nieuws:

Door: Redactie

De dag start met een optreden van “Level Up”, de schoolband met leerlingen van het Zernikecollege, eerder bekend onder de naam ”XXL”.

Zij traden op bij verschillende gelegenheden, o.a. op Noorderzon, en zij brengen heel Noordlaren in de juiste sfeer met een geweldig en vrij toegankelijk optreden op zondagmorgen. Dit optreden vindt plaats in de open lucht (bij slechte weersomstandigheden treden zij op in de kerk).

Dan start het programma met de drie huiskamerconcerten naar keuze, met een lunch aan lange tafels op straat. Na afloop van het programma is er een gezellige nazit op het terras van de Hoeksteen, waar muzikanten, locatie-eigenaren, bezoekers en Noordlaarders elkaar treffen en het glas kunnen heffen.

Overzicht programma en tijdstippen

10-11 uur Uitgifte bij de Hoeksteen van per mail bestelde kaarten én voor alle kaartbezitters de plattegrond van de locaties.

Last minute: op deze dag is het eventueel mogelijk om nog losse kaarten te bemachtigen voor 1 of meerdere optredens à € 7,50 per concert

10.30-11.15 Optreden: Band Level Up, vrij toegang

11.15: Op naar 1e locatie van de 1e concertronde

11.30-12.00: 1e concertronde (kaartcontrole bij de locatie)

12.15-13.15: Lunch voor bezoekers huiskamerconcerten (kaartcontrole, uitverkocht!)

13.30-14.00: 2e concertronde (kaartcontrole bij de locatie)

14.30-15.00: 3e concertronde (kaartcontrole bij de locatie)

Vanaf 15.00: Terras Hoeksteen geopend voor heel Noordlaren e.o.!

Aanbellen hoeft niet, wél uw kaarten meenemen!

Informatie: www.noordlarenmuziek.nl

Reserveren: per e-mail: info@noordlarenmuziek.nl

Dagkaart voor drie concerten: € 22,50

Lunchbuffet: uitverkocht!

Lastminute, losse kaarten: € 7,50 per concert, uitsluitend verkrijgbaar op 22 mei