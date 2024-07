Denk even mee: wie gaat Kluswijs vervangen in Haren?

Nieuws:

Door: Redactie

Onze berichtgeving over de aanstaande sluiting van bouwmarkt Kluswijs te Haren (oktober) maakt de tongen los. Reacties variëren van ‘had het wel verwacht’ tot ‘erg jammer’. Eén van de lezers reageert met een suggestie: wie durft het aan om in het dorp een winkel te starten voor verf- en ijzerwaren en de eerste ‘levensbehoeften’ voor klussers?

Laat weten of u denkt dat er markt voor zou zijn. Stem in onze poll rechts op het scherm. Leest u mobiel? Scroll dan omlaag.

Vraag: In centrum Haren is markt voor een ijzerwaren- en verfwinkel, nu de bouwmarkt gaat sluiten (oktober).

