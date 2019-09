Derde Oog en mantra’s in Witte Kerkje op 28 september

Nieuws:

Op zaterdagochtend 28 september verzorgt Anneke Schipper uit Haren een bijzondere bijeenkomst in het Witte Kerkje aan de Jachtlaan in Haren. Aanvang is 10.00 uur en de entree bedraagt 7,50.

Bezoekers wordt gevraagd (indien mogelijk) een trommel mee te nemen. Er is een lezing onder de titel: De Opening van het Derde Oog door de kracht van klank met een inleiding door Anneke Schipper met storytelling door Jeanet Landman. Daarna is er een mantrasessie met improvisatie trommels, zegenspreuk en inleidend vuurritueel, gevolgd door de lezing Bouw- en Klanktechnieken uit de Oudheid door Searching Deer Jan Prins. Na de pauze zijn er nog een klankschaalsessie, meditatie en een waterzegening. Aanmelden vooraf is niet nodig.