Deze maand op het bankje: Greta Huis

Door: Redactie

In de krant van 28 augustus zit voorganger Greta Huis van het Witte Kerkje in Haren op het bankje. Een voorproefje.

Gesprek op het bankje

Deze maand Greta Huis (55), voorganger in het Witte Kerkje (Vrijzinnigen).

Dag Greta, om maar met de deur in huis te vallen: leven we in de Schepping of in het resultaat van evolutie? Antwoord: “Beiden. De evolutie is de basis en het Scheppingsverhaal inspireert ons om de wereld beter te maken. Het is geschreven door mensen en laat zien waar we naartoe kunnen. Terug naar de natuur, door balans te vinden tussen mythos en logos.”

foto door: Yvonne Flikkema-Arents

Het hele interview leest u in Haren de Krant, waarvan de verspreiding 28 augustus begint.