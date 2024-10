Diederik Nomden in Noordlaren 20 oktober

Nieuws:

Noordlaren Muziek presenteert: Diederik Nomden, zanger, songwriter, instrumentalist, producer.

Zondagochtend 20 oktober 2024, aanvang 10.30 uur,

in de Bartholomeuskerk, de dorpskerk van Noordlaren

Diederik Nomden is een bekende zanger/instrumentalist/songwriter/producer,

en een Edisonwinnaar.

Hij reisde in binnen- en buitenland langs vele podia als speler met The Analogues

(die zalen als de Ziggo Dome vulden), Her Majesty (die andere veelgeprezen tribute-band,

die op onnavolgbare wijze het repertoire van Crosby, Stills, Nash and Young ten gehore bracht),

het zo geprezen awkard i (inderdaad met kleine letters) en Johan, welke laatste band

de al genoemde Edison won voor het album Pergola.

Na al die gezamenlijke producties is Diederik Nomden nu geruime tijd actief als soloartiest.

Parallel Universe, zijn in 2021 uitgekomen album, is wederom een uiting

van zijn liefde voor rijke melodieën, fraaie harmonieën en klanken die

de luisteraar terugvoeren naar eind jaren zestig, begin jaren zeventig.

Op dit album laat hij horen dat hij tot de top van de Nederlandse muzikanten behoort,

iemand die een album ook geweldig kan dragen zonder hulp van derden.

Toegang: € 17,50. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

met een kop koffie/thee in de pauze

in het tegenover de kerk gelegen dorpshuis De Hoeksteen

Reserveren

Reserveren en betalen van kaarten voor onze concerten:

ga naar onze website

www.noordlarenmuziek.nl

of naar de website

www.geboektinharen.com.