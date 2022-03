Dinsdag 8 maart 19.30 uur Dickensroom: lotgenotenavond mantelzorg voor mensen met dementie

Nieuws:

Door: Redactie

Humanitas organiseert een informatieve avond voor mensen die mantelzorg verlenen aan iemand met dementie. De avond begint met een korte lezing door Hein Bloemink, auteur van het boekje ‘Backpacken met Alzheimer’. Daarna is er gelegenheid om over mantelzorg en dementie in gesprek te gaan.

De avond is vrij toegankelijk na aanmelding via mip@groningen@humanitas.nl of 050-3126000. Locatie: Dickensroom in de Bibliotheek in Haren (’t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren).