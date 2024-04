Doelen stellen: Jannick kan niet meer zonder

Door: Redactie

Jannick Plantinga (30) leeft van doel naar doel. “Ik heb dat nodig”, zegt hij. “Ik stel mezelf een doel en probeer er dagelijks zoveel mogelijk voor te doen om dat te bereiken.” In zijn geval gaat het in deze fase van zijn leven vooral om sportieve doelen, waarbij hij fysieke grenzen opzoekt. Meer concreet: op 8 juni doet hij mee aan het WK Hyrox in Nice, waar hij bereid is ‘kapot te gaan’ om zich te kunnen meten met de wereldtop. Wat is Hyrox en wat bezielt deze Harenaar?

‘Stop!’

De Hyrox is een traject van 8 kilometer, waarbij de deelnemer na iedere kilometer een loodzware oefening moet uitvoeren (zie kader). Jannick: “Hyrox laat je fysiek en mentaal heel diep gaan. Halverwege de workout schreeuwt alles in je lijf om te stoppen. Maar het is de overwinning op die stemmen die zorgen voor een enorm euforisch gevoel na afloop. Ik werd laatst in Rotterdam 2e (overall) en 1e in mijn leeftijdscategorie in een tijd van 1.02,51. Tijdens het WK wil ik beslist onder het uur duiken. “Uitdagend, maar ik weet dat het me gaat lukken.”

Jannick erkent dat hij wel ver gaat in het bereiken van zijn doelen, maar wil niet anders. Het is een manier van denken en van leven. “Als ik het even los van sport zie: het geeft mij enorm veel energie om uitdagende doelen te stellen en me daar weken, maanden of zelfs jaren aan te committeren. De mate van geluk die je dan ervaart, is voor mij onbeschrijfelijk.”

Bewijsdrang

Waar komt zijn tomeloze bewijsdrang vandaan? “Vroeger had ik een sterke bewijsdrang om mijn familie en vrienden te bewijzen dat ik goed genoeg was. Nu maakt het mij niet zoveel uit wat anderen vinden van wat ik doe. De bewijsdrang is nu vooral richting mezelf. En ik wil graag anderen laten zien tot wat voor waanzinnige dingen het menselijk lichaam allemaal in staat is. Als ik in de spiegel kijk en oprecht trots kan zijn op wat ik vandaag weer allemaal heb gedaan, dan is het voor mij ‘goed genoeg’. Dat geeft een euforisch gevoel en maakt al die inzet en dat pijn lijden de moeite waard.”



Bitterbal

Jannick is mede-initiatiefnemer van The Gym Haren (Raadhuisplein). Met The Gym heeft hij ook het doel om mensen te helpen en inspireren om fysiek en mentaal gezonder te worden. Hij geeft schoorvoetend toe dat hij in de aanloop naar 8 juni wel de grenzen opzoekt en overgaat. Na de race gaat hij weer tijd nemen om van het leven te genieten, want een biertje en een bitterbal op z’n tijd, daar houdt hij ook wel van.”

Wil je hem steunen?

Meedoen aan het WK is heel tof, maar ook nog eens best duur. Om die reden hebben zijn kompanen Mark en Jochem een crowdfunding opgezet om de reis naar Frankrijk in juni iets aangenamer te maken. Wilt u hem steunen met een donatie? Klik: https://whydonate.com/nl/fundraising/jannicknaarwkhyrox