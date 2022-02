Doorgeefwinkel begint opheffingsuitverkoop

Door: Redactie

Nina Keun, drijvende kracht achter Doorgeefwinkel Alle Tijd is begonnen met de opheffingsuitverkoop die nog zal duren tot 20 maart. De winkel is gevestigd in het schoolgebouw van de voormalige OBS de Linde aan de Hertenlaan.

Extra openingstijden:

25 februari 14.00-20.30 uur

26 februari 12.30-15.30 uur

Voorts tot 20 maart:

Iedere donderdag 13.00-16.00 uur

Iedere vrijdag 16.30-20.30 uur

Iedere zondag 12.30-15.30 uur

Nina Keun zegt dat ze stopt omdat het onzeker is of zij kan blijven beschikken over deze locatie.

In haar Doorgeefwinkel tref je leuke en betaalbare spullen aan.

Zelfs omschrijft zij haar assortiment als volgt: “Hebbedingen, kleding, schoenen, tassen, sieraden, boeken, cd’s, lp’s, brocante, servies, keukenspullen.”

De opbrengst is voor Stichting Lamp en lokale goede doelen, zoals Voedselbos Glimmen, Open Kas Biotoop, Boeremapark en Onbeperkt Fiets.