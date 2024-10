Dorpsraad Haren zoekt versterking in het bestuur

Nieuws:

Door: Redactie

Het bestuur ( voorzitter / secretaris / penningmeester ) van de Dorpsraad Haren zoekt voor een juiste afspiegeling van de inwoners van Haren: VROUWELIJKE BESTUURSLEDEN

en JEUGD LID ( 16 – 21 jaar M/V/X ).

Meer weten of aanmelden: Mail dan naar secretaris@dorpsraadharen.nl

Dorpsraad Haren wordt ondersteund en begeleid door gemeente Groningen in de al haar facetten. Doel is, om het dorp Haren in de toekomst nog leefbaarder en mooier te maken en het dorpse karakter te behouden. En daarbij oog voor detail, cohesie en wensen van ALLE inwoners te respecteren.