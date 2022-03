Nieuws:

Door: Redactie

In een interview met Haren de krant heeft dorpswethouder Philip Broeksma (GroenLinks) laten weten wel door te willen als wethouder als zijn partij het goed zou doen in de gemeenteraadsverkiezingen.

GroenLinks blijft in de gemeente de grootste en levert de informateur. De kans neemt dus toe dat Broeksma wethouder blijft. Of hij dorpswethouder voor Haren blijft is natuurlijk nog niet te zeggen.