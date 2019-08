“Dossier Straatroven” in Haren de Krant (28 augustus): ouders werkten goed samen met politie

Door: Redactie

In de krant die 28-30 augustus wordt verspreid leest u deel 1 van een verdiepend tweeluik over de straatroven van april, gepleegd door jonge Harenaars. De verdachten zijn aangehouden en aan de hand van bekentenissen worden deze zaken voor de rechter gebracht. In de de krant publiceren we een analyse van de gebeurtenissen (deel 1) en gaan we in op de vraag hoe deze jonge dorpsgenoten tot de orde geroepen moeten worden (deel 2, september).

Voor het tweeluik interviewde de krant de ouders van één van de daders en ook de leider van het rechercheonderzoek. Deze vertelt hoe goed het samenspel was met de ouders van jongeren, die direct of indirect met de straatroven (en andere geweldsincidenten) te maken hadden. Zo waren de ouders aanwezig bij de verhoren om hun kinderen aan te moedigen hun daden op te biechten. Ook werkten zij mee aan het opstellen van plannen voor directe hulpverlening om de jongens te corrigeren.

In het tweeluik komen ook mensen aan het woord die er op wijzen dat kinderen nooit als crimineel worden geboren en dat er dus meer mensen verantwoordelijk zijn dan alleen de jonge daders zelf. De ouders zijn eindverantwoordelijk, vinden zij.

Haren de Krant verschijnt 28 augustus. Kort daarna wordt de krant ook online gezet.