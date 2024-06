Douwe Werkman: ‘Distributiepunt van naastenliefde’

Door: Redactie

Douwe Werkman (74) kan wel lachen als je hem vergelijkt met Malle Pietje uit de kinderserie Swiebertje (jaren 70). Zijn tuin in Oosterhaar houdt het midden tussen een openluchtmuseum en een opslagplaats. “Wat hier ligt is goed genoeg om iemand anders blij mee te maken”, zegt hij. “Kijk, deze deuren heb ik gisteren gered van een verbouwing en ik weet zeker dat iemand anders er weer wat mee kan.” Bij Douwe Werkman gaat alles met gesloten beurzen, want zijn missie is het helpen van mensen met weinig geld.

Armoede

Zijn huis, tuin en schuur worden optimaal gebruikt om afgedankte spullen te bewaren om ze weer snel te kunnen doorgeven. Werkman: “Ik heb een appgroep met 50 leden en daarin plaats ik artikelen die goed genoeg zijn voor hergebruik. Stoelen, pingpongtafel, kasten. Mensen laten me in een privébericht weten of ze belangstelling hebben en ik bezorg de spullen vaak bij hen thuis.” Wat de mensen in deze groep met elkaar gemeen hebben is dat ze in armoede leven. En juist die armoede kan Douwe Werkman niet accepteren. Daar wil hij wat aan doen.

Schuur

Vrijwel fulltime is Werkman op pad om spullen die hem worden aangeboden op te halen en weer weg te brengen. “Soms vind ik zomaar spullen in mijn tuin, want de mensen weten me inmiddels wel te vinden”, zegt hij met een lach. Enkele jaren geleden opende hij in een kast naast zijn schuur een afdeling ‘voedselbank’, waarin hij levensmiddelen die nog enkele dagen houdbaar waren, plaatste. Die konden gratis worden opgehaald. Om praktische redenen is hij daarmee weer gestopt, maar de kast wordt nog steeds gebruikt voor opslag. Zijn tuin staat vol met van alles: speelgoed, emmers, skelterbanden, balken, tegels, regenpijpen, fietsen…En in de schuur gaat Douwe Werkman ons voor om uiteindelijk langs een smal looppad tot zijn werkbank door te dringen. Hier doet hij kleine reparaties, maar vooral: opslag. Geen meter blijft onbenut.

Geloof

Wat we hier zien is eigenlijk een distributiecentrum van liefdadigheid: waar komt die ‘drive’ vandaan? Werkman neemt een hangertje rond zijn hals tussen duim en wijsvinger en toont een anker met een kruis. Hij zegt: “God liefhebben boven alles en je naasten liefhebben zoals je jezelf liefhebt. Daar komt het vandaan.” Zijn vrouw Hannie (75) knikt: “Dat is het verhaal. Wij ontvangen zoveel liefde van God; dan kun je ook veel geven.” Zelf is ze ziek, maar beklaagt zich niet. “Door de kracht van God kan ik dit dragen met een lach. God is onze Hemelse Vader, ondanks mijn ziekte. Ik ben dankbaar voor alle gezonde jaren die ik heb gehad.”



Daad bij woord

Douwe Werkman heeft nog wel een paar doortimmerde volzinnen paraat om zijn relatie met God te duiden, maar het belangrijkste wat hij doet is toch vooral heel praktisch: dag in dag uit gaat hij van hot naar her om de daad bij God’s woord te voegen. Onvermoeibaar. Veel steun krijgt hij vanuit hun kerk, de Ontmoetingskerk in Haren (Gereformeerd Vrijgemaakt). Iedere week wordt hij vermeld in de digitale collecte en mensen van deze kerk weten natuurlijk als geen ander wat zijn drijfveer is en vooral: Wie.

.