Drukte op dr. E.H.Ebelsweg

Door: Redactie

De afgelopen dagen is de dr. E.H.Ebelsweg een belangrijke sluiproute gebleken voor verkeer vanuit het zuiden dat naar Groningen wil en omgekeerd.

Donderdagochtend stond er vanuit de richting Waterhuizen een file vanaf de rotonde Felland tot de Rijksstraatweg. Vanuit de richting Haren naar Waterhuizen reed het verkeer stapvoets over het gehele traject naar de stad. In de avondspits doet dit zich ook voor,maar minder erg is de indruk.

Het verkeer kan niet over de zuidelijke ringweg van de stad ten oosten van het Julianaplein.

De foto werd eerder deze week gemaakt op de kruising Ebelsweg en Rijksstraatweg.