Echtpaar Oosterhuis 60 jaar getrouwd: “Mag ik met jou corresponderen?”

Door: Redactie

In het voorjaar van 1963 nam Jan Gerrit Oosterhuis een kruidenierswinkel in Scheemda over en maakte daar De Spar* van. In dezelfde periode ontmoette hij Gré, die weliswaar net als hij in Oostwold was geboren, maar in Zeeland woonde. Ze toerde achterop een Solex door het Hogeland en daar was ineens Jan Gerrit. Er was een ‘vonk’, maar de liefde kwam maar mondjesmaat op gang. Toch vierden ze vorige maand hun 60-jarig huwelijk in Haren. Liefdesroman in een notendop.

*De Spar stond voor: Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig.

Brieven

“Hij is best aardig, maar of ik nou verkering met hem wil…ik weet het niet”, zei Gré, eenmaal thuis, tegen haar moeder. De afstand tussen Zeeland en Scheemda vormde een obstakel, maar haar moeder moedigde haar aan om Jan Gerrit niet los te laten. Hij was een hardwerkende jongen en lief bovendien, vond ze. “Geef het een kans”, moet ze zo ongeveer hebben gezegd. Gré lacht: “Ik heb haar raad opgevolgd en hem een brief gestuurd met de vraag: “mag ik met jou corresponderen?” Zo konden we elkaar beter leren kennen.” De liefde bloeide op en het duurde niet lang of Gré verhuisde en stond haar aanstaande man terzijde in de winkel. Hoe romantisch: in De Spar te Scheemda werd in 1962 feitelijk een onverwoestbaar verbond gesmeed, dat op 22 november 1963 zou worden bezegeld met een huwelijk.

Kennedy

Vrijdag 22 november was het zover. Deze dag zou wereldnieuws worden, al wisten Jan Gerrit en Gré dat nog niet. “‘s Ochtends heb ik gewoon gewerkt”, zegt hij. “Dankzij mijn medewerkster Janny bleef de winkel de hele dag geopend, ook toen ik die middag in het huwelijk trad met Gré.” Die avond, rond 20.00 uur Nederlandse tijd, ging er een schok door de wereld, die ook doordrong in de feestzaal van Oostwold. Jan Gerrit: “Er werd gezegd: Kennedy is vermoord. Echt waar. Ik zei nog: maak hier maar geen grapjes over. Maar het was dus echt waar.”

Juist toen de eerste danspasjes werden gemaakt, werd John F. Kennedy doodverklaard. Die moord uit haat gaf een donker randje aan die mooie dag van de liefde in Oostwold . “Als winkelier ben je bekend in een dorp, dus in de winkel werden de hele dag bloemen en kaarten bezorgd”, herinnert de heer Oosterhuis zich. In 1977 ging hij werken bij Spar aan het Raadhuisplein in Haren, waar hij winkelchef werd. “Dat was wel even wennen. Scheemda was gemoedelijk en in Haren waren vooral de dames nogal veeleisend, omdat hun man een hoge functie had”, zegt hij. Hij hield van zijn werk en maakte lange dagen. Toen hij 60 jaar was, ging hij met de VUT.

Waardering

Het stel kreeg vier kinderen, die deels in Haren zijn opgegroeid. Natuurlijk mag deze vraag niet ontbreken: Wat is het recept voor een eeuwigdurend huwelijk? Gré is duidelijk: “Open naar elkaar zijn en vooral: elkaar waarderen en dat laten merken.”