Een overzichtelijke kinderwereld aan het Cantersveen

Door: Redactie

Het Cantersveen in Haren verbindt Oosterhaar met de Dr. E.H. Ebelsweg. Druk bereden, maar niet erg bekend. En juist op deze plek staat sinds de jaren 80 het Medisch Kinder Dagverblijf van Elker (jeugdzorg). Achter de saaie grijze gevels blijken mooie dingen te gebeuren. Haren de Krant was nieuwsgierig en bleek welkom voor een kijkje achter de schermen.

Vastgelopen

Elker is een organisatie voor jeugdhulp en onderwijs in de provincie Groningen. Waar het moeilijk wordt in een gezin doordat het kind een stoornis heeft (zoals autisme) of doordat het kind lijdt onder een problematische thuissituatie, daar staat Elker paraat. In de locatie Haren treffen we een kinderdagverblijf aan voor kinderen van ruim 2 tot 6 jaar, dat er misschien uitziet als een gewoon kinderdagverblijf, maar dat toch heel anders is. Hier komen namelijk kinderen die zijn vastgelopen op reguliere kinderopvang, op school of in het gezin. Hun ontwikkeling stagneert of is zelfs in gevaar. Dat vraagt veel van ouders. Daarom krijgt hun kind een indicatie voor zorg.

Houvast

“Gelukkig gaan er tegenwoordig al in een vroeg stadium alarmbelletjes rinkelen op scholen of in gezinnen”, zegt begeleidster José. “Daardoor worden kinderen met bijvoorbeeld autisme of trauma’s vroegtijdig verwezen en kunnen we op jonge leeftijd beginnen met het ondersteunen van ouders en kind. De essentie van ons werk is het aanbieden van een overzichtelijke omgeving en structuur, waarin het kind houvast heeft.” José laat de lokalen zien van haar groep (kinderen met autisme) en wijst op de prikkelarme inrichting zonder felle kleuren of posters. Ze legt haar wijsvinger op informatieve icoontjes aan de wand en wijst op de ‘werkplekken’ die door houten schotten van elkaar zijn gescheiden. “Daardoor worden ze minder afgeleid”, zegt José.

Expertise

Links van de tafeltjes staan plastic boxen met ‘werkjes’ in de juiste volgorde klaar en als ze af zijn zetten de kinderen ze rechts van hun werkblad. Duidelijk. Een tijdklok aan de wand vertelt wanneer kinderen met elkaar mogen kletsen en er gelden regels die maar één doel hebben: overzicht en rust bewaren; voorspelbaarheid bevorderen. Deze discipline wordt veel verder doorgevoerd dan op reguliere opvang. Voor deze kinderen is dat heus geen nadeel, integendeel: het is een verademing. Aan een grote tafel hebben ze allemaal hun eigen plek en die vormt hun veilige haven. Om een ouderwetse term maar eens af te stoffen: rust, reinheid en regelmaat zijn hier de norm. De begeleidsters ‘lezen’ gedrag en gebaartjes die in de buitenwereld vaak niet worden begrepen, maar door hen wél. Dat is hun expertise.

Loodzwaar

José en haar collega’s creëren een overzichtelijke wereld, waar de kinderen in een klein jaar worden voorbereid op de volgende stap. José: “Dat kan regulier onderwijs of kinderopvang zijn, maar ook andere vormen van opvang of onderwijs, zoals die door bijvoorbeeld Cosis wordt aangeboden.” Ze zegt dat er een uitgebreide overdracht en nazorg plaatsvindt, zodat het kind een zachte landing maakt in (alweer) een nieuwe wereld. Bij Elker staat het kind centraal, maar de begeleiding van ouders (soms hele gezinnen) is minstens zo belangrijk. Thuis is thuis en als het daar weer ‘klopt’ is dat altijd duurzamer dan de tijdelijke zorg van professionals. Voor ouders is de zorg voor een kind met een stoornis loodzwaar, dus de steun van Elker is nodig, vertelt José.

Als we na het interview de gebouwen met speeltuin aan het Cantersveen beter bekijken, begrijpen we beter dan voorheen dat daar essentiële zorg wordt geboden. Bij de bron, zogezegd. Want als je deze kinderen (zoals vroeger wel gebeurde) niet opmerkt, zal hun ‘rugzak’ zwaarder en zwaarder worden, net zolang tot ze als puber of jong volwassenen alsnog omvallen. Om van de gezinnen nog maar te zwijgen. José is zich terdege bewust van haar rol in het leven van kinderen en koos om die reden na haar SPH voor dit werk. Ze vindt het prettig om onderdeel te zijn van een heel team van experts, zoals logopedisten en gedragswetenschappers. “Het is fijn dat we al die expertises kunnen aanbieden; dat is het voordeel van een grote organisatie zoals Elker.”

foto: José creëert een overzichtelijke wereld voor kinderen