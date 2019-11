Eéndaagse cursus over autisme op 10 december in Haren

Nieuws:

Op 10 december a.s. geeft autismedeskundige Frans Coolen de verdiepingscursus ‘Autisme ervaren en verklaren’ in de Mellenshorst. Het is een dagcursus voor wie al iets over autisme weet maar zich wat meer wil verdiepen in de bijzondere kenmerken ervan.

Autisme zorgt maar al te vaak voor onbegrip. Of dat nu op school, op het werk of in het sociale verkeer is. Meestal is dat geen onwil, maar komt het gewoon omdat we niet weten hoe iemand met autisme denkt en functioneert. Bovendien uit het autisme zich bij iedereen weer anders, ondanks de gemeenschappelijk kenmerken. Frans Coolen leert familieleden en professionals daarom goed te kijken naar de persoon met autisme. Naar de kwetsbaarheden, maar zeker ook de mogelijkheden achter de beperking.

Op deze cursusdag gaat Frans Coolen dieper in op de theorieën rond autisme, apart gedrag en probleemgedrag en waarom dat optreedt. Er wordt ook besproken welke invloed de kenmerken van autisme kunnen hebben op de communicatie. De cursus is zinvol voor iedereen die in privéleven of werk te maken heeft met autisme: ouders, partners, leerkrachten en hulpverleners.

Datum en tijd: 10 december a.s. van 10:00 uur tot 15:30

Locatie: De Mellenshorst, buurthuis Oosterhaar

Waterhuizerweg 36, 9753 HS Haren

Info en aanmelden: www.intoautisme.nl