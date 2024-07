Door: Redactie

Met bijzondere auto’s stonden afgelopen zondagochtend 49 equipes aan de start voor de eerste rally van de Lions Groningen-Haren. Onder een stralende ochtendzon begon een deelnemersveld met Ferrari’s, Porsches, een enkele Aston Martin, 2cv’s, Jaguars en vele andere sportieve en klassieke auto’s aan een tocht van ruim 220 kilometer. Een tocht die hen voerde over de mooiste wegen van Groningen, Friesland en Drenthe.

Onderweg wachtte de deelnemers verschillende proeven. Zoals een rijproef, waarin ze zo snel mogelijk door een circuit moesten. Maar ook verschillende manieren van navigeren, sommige heel overzichtelijk en andere behoorlijk uitdagend. Dat laatste veroorzaakte ook veel hilariteit als deelnemers elkaar op smalle landweggetjes tegenkwamen en zich vervolgens afvroegen wie nu de juiste richting op reed. De koffie, lunch, borrel en barbecue waren goed geregeld en dat maakte de ervaring compleet.

De Lions Groningen-Haren organiseerde deze rally voor het eerst en spreekt van een zeer succesvolle eerste editie. De opbrengsten van de rally waren bestemd voor het goede doel: dit jaar is dat het project “Eén tegen eenzaamheid” van Humanitas. Het Humanitas café heeft een belangrijk rol om samenzijn te bevorderen en ook vele vrijwilligers zijn coach of maatje voor mensen die zich alleen of eenzaam voelen. Namens de activiteitencommissie reikte Carien Koopmans een cheque uit van 8000 euro; de opbrengsten van de rally en de wijnactie tezamen. Een deel van deze opbrengsten zijn inmiddels al goed besteed: in het afgelopen jaar organiseerde de Lions al verschillende kookworkshops samen met de deelnemers van Humanitas en deed financiële bijdragen aan verschillende activiteiten, zoals samen bowlen, sportwedstrijden en het sponsoren van de gezamenlijke iftars tijdens de Ramadan.

Deze succesvolle editie smaakt naar meer. Er volgt nog een evaluatie, maar de eerste geluiden om de rally in juli 2025 een vervolg te geven zijn al gehoord. Komend jaar kiest de Lions-club Groningen-Haren weer een ander goed doel om te kunnen steunen.