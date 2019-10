Eindelijk je eigen boek uitgeven… Harense helpt ‘selfpubbers’

Door: Redactie

Zelf schreef Maria Staal uit Haren in 2007 een boek over architectuur, maar ze merkte dat het vinden van een uitgever moeilijk was. “Dat was mijn trigger om het zelf te gaan doen”, zegt ze.

Maria zocht uit hoe je monopolisten kunt omzeilen en je boek op eigen kracht bij Bol.com of zelfs in de boekwinkels kunt krijgen. In 2010 kreeg ze de wind mee, want door nieuwe printtechnieken kunnen boeken in een kleine oplage worden gedrukt. In 2015 begon de Harense te bloggen over ‘Self-Pubbers’ (dat zijn mensen die hun eigen boeken op de markt brengen). In de boeken beschrijft zij het hele proces. Daarin komen vormgeving en marketing aan de orde. “Ik laat ook zien hoe je uit handen van onbetrouwbare uitgevers kunt blijven.” Ook in Haren zijn veel mensen, die graag willen schrijven. Maria: “Helaas maakt slechts 1% van de mensen het boek ook echt af. Het proces vraagt veel discipline.” De komende weken verschijnt een nieuwe serie van drie boeken: zelf boeken uitgeven, marketing voor schrijvers en het herkennen van onbetrouwbare uitgeverijen. Deze zullen ook verkrijgbaar zijn in de Harense boekhandels. Zie ook: www.mariastaal.nl