Elke maand afvalbespaartips voor inwoners Gemeente Groningen

Door: Redactie

Met een zeven kilometer lange modeshow met tweedehandskleding van Haren naar Groningen gaf wethouder Mirjam Wijnja op 13 september het startsein voor de eerste Afvalvrijdag. Winkels uit de hele gemeente leverden hiervoor belangeloos een model en de kleding. Iedere Afvalvrijdag heeft een eigen thema. Afvalvrijdag in oktober gaat over single use plastics en in november zijn er tips om aanbiedingen te weerstaan. En in december organiseert de gemeente samen met buurthuizen een ruilbeurs voor Sinterklaascadeaus in aanloop naar kerst.

Wethouder Mirjam Wijnja: “Iedere tweede vrijdag van de maand is het in de gemeente Groningen Afvalvrijdag. Wij hebben hier allen een rol in: de fabrikant in zijn materiaalkeuze, de winkelier in de verpakkingen, de consument in wat en waar hij koopt en de gemeente als afvalinzamelaar en beleidsmaker. We kunnen met elkaar meer dan we denken. Met de Afvalvrijdagen geven we onze inwoners handige en leuke tips.”

Wees zeker van een beker

De volgende Afvalvrijdag Wees zeker van een beker is op 11 oktober. Een pop-up tentoonstelling geeft alternatieven voor single use plastics zoals de herbruikbare beker, vork / lepel, boodschappentas, broodtrommel, saladebak, etc. Want minder wegwerpproducten is minder afval. Inwoners met een eigen beker krijgen deze dag gratis koffie. Er zijn producten uit de pop-up tentoonstelling te winnen.

Afvalvrij 2030

Met de Afvalvrijdagen wil de gemeente Groningen inwoners betrekken bij haar doelstelling een afvalvrij 2030. Een samenleving waarin nog maar weinig huishoudelijk afval ontstaat en waarin het afval dat ontstaat, volledig wordt omgezet in grondstoffen voor nieuwe producten. De toegenomen grondstoffen schaarste en co2-uitstoot onderstrepen de noodzaak hiervan. Het volledige programma vind je op www.afvalvrijdag.nl.