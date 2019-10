Energieke dorpsgenoten ruimen zwerfvuil op

Door: Redactie

Bewoners van de wijk Maarwold in Haren hebben zich vereniging in een buurtinitiatief onder de naam Energiek Maarwold. Niet praten maar doen, dat is ongeveer de mentaliteit van deze Harenaren. Ze zijn zaterdag 19 oktober op pad gegaan om het zwerfvuil in hun wijk op te ruimen.

Energiek Maarwold, een buurtinitiatief aan de westzijde van de Rijkstraatweg, heeft afgelopen zaterdag 19 oktober een zwerfvuil-opruimactie gehouden. Met vijf buurtbewoners werd tussen de herfstbladeren en paddenstoelen al wandelend gespeurd naar zwerfvuil. Hoewel de wijk tegenwoordig schoner aandoet dan een paar jaar geleden, werden er in anderhalf uur tijd toch vier vuilniszakken vol opgeraapt. Gemeente Groningen had de actie gesteund met grijpstokken en vuilniszakken. Op het P&R-terrein bij de A28 hadden parkeerders en klussers echter dermate veel afval gedumpt, dat het ondoenlijk was om dat, lopend met een zak in de hand, mee te nemen. Dat afval werd verzameld en bij een afvalbak gezet, zodat de gemeentelijke dienst het kon meenemen.

Op een andere locatie werd de terreineigenaar aangesproken, die prompt actie ondernam. Een vreemde vondst was een halfvergane vuilniszak, gevuld met drankflessen, bierflesjes (met statiegeld) en blikjes. De zwaarste vondst was een geopende, maar met nog zo’n 19 kg vrijwel volle zak spuitgips. Een van de deelnemers zei: “Je vraagt je af wat iemand bezielt om dit zo in de struiken te dumpen.” De deelnemers konden bij een kopje koffie, aangeboden door zorginstelling Westerholm, terugkijken op een nuttige en geslaagde actie.

Energiek Maarwold wil de krachten in de buurt ten westen van de Rijksstraatweg bundelen en bijdragen aan duurzame energie, door buurtbewoners die hun huis willen isoleren met elkaar in contact te brengen en lokaal elektrische energie op te wekken met zonnepanelen op een groot dak.