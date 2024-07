Erik Berends zoekt naarstig naar medewerkers

Nieuws:

Erik Berends van de gelijknamige (en bekende) groente- en fruitwinkel aan het Anjerplein zoekt naarstig mensen. Hij is bereid ze op te leiden voor het werken in de keuken of winkel.

Belangstelling?

Erik wil alles doen om mensen te interesseren. Hij organiseert vandaag en woensdag rondleidingen in zijn winkel, aanmelden hoeft niet.

Kom op maandag 8 juli tussen 15-16 uur langs voor een kennismaking en rondleiding door ons bedrijf. Past die tijd je niet? Kom dan woensdag 10 juli tussen 15-16 uur langs. Erik Berends zal je ontvangen en rondleiden.