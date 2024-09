Ernstig ongeval Dr. E.H.Ebelsweg (met update)

Door: Redactie

Maandag rond 6.30 uur zijn twee auto’s frontaal op elkaar gebotst op de weg tussen Haren en Waterhuizen, de Dr. E.H. Ebelsweg. Daarbij zouden een of meer gewonden zijn gevallen.De weg is op dit moment, 7.15 uur, nog afgesloten. Hulpdiensten zijn ter plaatse.

Update 11.45 uur: RTV Noord meldt dat bij de aanrijding een trekker en een auto waren betrokken. Een tweede auto kwam op de kop in een greppel te liggen. De politie meldt volgens RTV Noord dat één persoon naar het ziekenhuis is gebracht. De weg is weer open.

Foto’s: Sander Bolhuis 112Groningen/Haren de Krant