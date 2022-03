Esther Borstlap (Woonborg): Bouwen op terrein Hortus moet worden onderzocht.

Door: Redactie

Als directeur van woningcorporatie Woonborg voelt Esther Borstlap de enorme druk op de woningmarkt. Lange wachttijden voor een huurwoning. Zij wil zich in Haren gaan inzetten voor de bouw van honderd nieuwe woningen de komende vijf jaar. “En dan heb ik het over sociale huurwoningen”, zegt ze. “Als je wilt bouwen zul je alle denkbare locaties moeten onderzoeken en daar hoort wat mij betreft de Hortus ook bij.”

Na magere jaren

Om de woningnood op te lossen moet er worden gebouwd, zegt Borstlap: “Daarbij denk ik ook aan levensloopgeschikte woningen voor ouderen, zodat er grote woningen in Haren beschikbaar komen voor jongere generaties met gezinnen.” Ze zegt dat Woonborg na moeilijke jaren nu weer sterk genoeg is voor investeringen. “Rond 2013 waren het lastige jaren. We zaten in een economische crisis en een vertrouwenscrisis in de woningcorporatiesector met daarna een parlementaire enquête en de invoering van de verhuurdersheffing tot gevolg. Dat is een belasting voor woningcorporaties, die ons ieder jaar 3 miljoen euro heeft gekost. Dat ging uiteindelijk ten koste van renovatie en nieuwbouw. En daar ondervonden dus onze huurders nadeel van. Gelukkig lijkt het erop dat deze verhuurheffing afgeschaft wordt en krijgen we weer ruimte.”



Lees het hele interview in Haren de Krant. Verspreiding 15 t/m 23 maart in Haren en omstreken. Afhalen vanaf 16 maart bij Pater Schoenreparatie, Total Winterwerp (tankstation Rijksstraatweg) en Boomker Boeken. Er liggen ook kranten in de shop van TinQ, Kerklaan 37, Haren (vanaf 15 maart).