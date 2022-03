Evaluatie: Waarom stonden de treinen tijdelijk stil in Haren op 21 maart?

Door: Redactie

Op deze website berichtten we op 21 maart dat het treinverkeer tussen Assen en Groningen tijdelijk stillag. Er werd gesproken over een lekkende wagon op het rangeerterrein. Er moesten mensen van ProRail uit Rotterdam komen om te assisteren, stond in de berichten. Brandweer Groningen heeft op een rij gezet wat er die dag nu eigenlijk aan de hand was. Er was geen echt gevaar, overigens.

Wat de brandweer zegt

Maandag 21 maart kreeg de brandweer een melding over een lekkende goederentrein bij Onnen. Na onderzoek bleek de stof geen gevaar op te leveren voor de omgeving. Toch bleef de brandweer paraat om ProRail te ondersteunen totdat een specialistisch team, dat uit Rotterdam moest komen, er was. Een incident waarbij het niet zozeer ging om de inzet, maar vooral om de samenwerking.

Toen de brandweer aankwam bleek dat er waterstofperoxide lekte uit een zogenaamde spoorketelwagon. Om de veiligheid van de brandweer te kunnen garanderen werd het spoorverkeer in eerste instantie stilgelegd.

Daarna werd het treinverkeer weer opgestart en kon langzaam rijdend langs het incident. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen kwam erbij om de risico’s in te schatten, vertelt Officier van Dienst (OvD) Brandweer Dennis de Vlieg. ‘Zijn conclusie was dat het ging om een klein, lokaal incident dat stabiel was. We constateerden dat er daarom voor ons als brandweer geen acties waren. Het was iets voor ProRail zelf.’

Speciale gaspakken

De brandweer wachtte tot de incidentbestrijdingsploeg van ProRail er was. Na overleg en overdracht door de brandweer besloot ProRail dat er een specialistisch team uit Rotterdam moest komen, vertelt OvD Rail Jarno Bakker. ‘In onze regio hebben we niet de capaciteit om met een bijtende stof als waterstofperoxide om te gaan, want met zoiets hebben we hier zelden te maken. In het havengebied in Rotterdam gebeurt dat veel vaker, daarom hebben ze daar het materiaal, zoals speciale gaspakken.’

Risico op meer lekkage

Vanwege de afstand duurde het lang voordat de ploeg uit Rotterdam in Onnen was. Jarno: ‘Daarom hebben we de brandweer gevraagd om tot die tijd ter plaatse te blijven. Want als er in de tussentijd iets was gebeurd, hadden wij niks kunnen doen. Er was namelijk een risico dat de ketel meer ging lekken, en dan had de brandweer moeten koelen. Daarom stonden ze paraat met voldoende bluswater.’

Soepele overdracht

De brandweer kijkt terug op een goede inzet. ‘De samenwerking en het overleg verliepen soepel. Ook kregen we duidelijke informatie van de Adviseur Gevaarlijke Stoffen over de mogelijke gevaren. En ook belangrijk: wat geen gevaar was. Daardoor wisten we dat het geen probleem was dat de ploeg uit Rotterdam een langere aanrijtijd had. Normaalgesproken komen wij als ProRail vooral in contact met de brandweer tijdens aanrijdingen, dus het was nuttig en goed om eens op een andere manier samen te werken.’

Geen alledaagse inzet

Ook OvD Brandweer Dennis is tevreden. ‘Voor ons was het ook geen alledaagse inzet, want we rukken niet vaak uit naar een spoorketelwagon. In de basis is dat een groot object met gevaarlijke stoffen. Ik denk dat we zorgvuldig hebben gehandeld en tot de conclusie kwamen dat er geen taak lag voor de brandweer, want de situatie was beheersbaar en stabiel. Daarom hebben we het zorgvuldig overgedragen aan ProRail, en dat verliep zonder problemen.’



Foto’s 112Groningen/Haren de Krant