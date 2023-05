Evenement aan Paterswoldsemeer: WINDSURFER LT 28 en 29 mei

Nieuws:

Door: Redactie

Op 28 mei 2023 organiseert de Windsurfer klasse-organisatie Nederland in samenwerking met Vereniging Watersport de Twee Provinciën (VWDTP) de Windsurfer LT jaarprijs race 3. Course race wedstrijden, waarbij de zgn. Olympische driehoeksbaan wordt gevaren. De beste Nederlandse windsurfers op dit onderdeel zullen daarbij in actie komen op het Paterswoldsemeer.

Een dag later (2de Pinksterdag) worden een long distance en slalom wedstrijden gevaren. Voor de lange afstandsrace start de Windsurfer LT als laatste klasse mee met de zondagochtend competitie (na de 16m2 klasse). Naar verwachting is dit om 11:20. Het precieze tijdstip zal aangegeven worden op het startschip (LT klassenbord bij het tonen van het waarschuwingssignaal). Bij deze race zullen alle uithoeken van het Paterswoldsemeer en het Hoornsemeer worden opgezocht.

De slalom wedstrijden worden ’s middags voor het terras van VWDTP gevaren. Een spectaculair onderdeel dat door het publiek goed kan worden gevolgd.

Fotograaf: Eize Hoekstra