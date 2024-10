Excursie in Scharlakenbos op 1 november

Nieuws:

Door: Redactie

In het Scharlakenbos treft u sporen van een rijke geschiedenis. Hoewel het bos aan het einde van de negentiende eeuw is aangeplant voor de houtproductie werd het al enkele decennia later als een van de eerste provinciale natuurreservaten erkend en mocht het zich sindsdien ontwikkelen tot wat het nu is: één van de schaarse oudere bossen die betrekkelijk ongestoord zijn gebleven en daarmee van bijzondere betekenis zijn door een grote soortenrijkdom, vooral vogels, maar ook vleermuizen, eekhoorns en boommarters.

De huidige klimaatverandering maakt dat ons groen en de soortenrijkdom daarbinnen van groot belang zijn voor ons eigen welzijn, wat het bos recent ook de erkenning opleverde als ecologische verbinding tussen de internationaal waardevolle Natura 2000 gebieden Zuidlaardermeer/Oostpolder en de Onlanden. De gemeente Groningen heeft recent een beheerplan voor het bos vastgesteld.

Op zaterdag 1 november de landelijke Natuurwerkdag, organiseert Wout Veldstra, voormalig stadsecoloog van Groningen, een excursie door het bos.

Opgave uiterlijk woensdag 30 oktober via woutveld@gmail.com met vermelding van het aantal belangstellenden.