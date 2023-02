Eyeopener: Oude mediaboxen van Ziggo niet wegdoen, ze zijn een goudmijn

Door: Redactie

“Dumpen van mediaboxen is eeuwig zonde” zegt techneut Ruben Vissinga uit Haren. Hij opent ons de ogen met zijn verhaal.

Ziggo vervangt momenteel oude mediaboxen (Humax, Samsung en Horizon). “De oude hoeven niet te worden teruggestuurd”, zegt Ruben Vissinga uit Haren. “Ze worden dus massaal weggegooid en dat is eeuwig zonde. Je kunt er een onderdeel uithalen en gebruiken als externe harde schijf voor je computer.” Dat klinkt mooi en is ook nog eens een leuke vorm van hergebruik. Hoe zit dat?

Ruben Vissinga uit Haren is freelance probleemoplosser bij computerproblemen. Zijn passie is het onderzoeken van techniek, ontdekken en uitvinden. Daardoor kwam hij erachter dat in de weggegooide mediaboxen harde schijven zitten met een geheugen van wel 500 GB, die een levensduur van wel 20 jaar hebben. “Zo’n box weggooien is verspilling van grondstoffen”, zegt Vissinga. “Wat je nodig hebt is een schroevedraaier. In vijf minuten haal ik die schijf eruit en zet die in een nieuwe behuizing, die je bij de MediaMarkt voor 10 euro kunt kopen. Klaar.”

Bewustwording

Vissinga snapt niet dat mensen trouw statiegeldflessen inleveren, maar zo’n kostbare mediabox weggooien. Hij biedt aan om het klusje voor een bescheiden bedrag te doen. Waarom? Vissinga: “Om mensen ervan bewust te maken dat we zuinig moeten omgaan met de aarde.” Het weggooien van de mediaboxen is nu actueel, maar Vissinga weet dat er ook dagelijks dvd-recorders worden gedumpt inclusief hun harde schijf. Hij vindt dat zonde. “Laatst zag ik een partij mediaboxen bij de vuilstort liggen, maar ik mocht ze niet meenemen, helaas. En bij de kringloop kocht ik er vijf voor 15 euro. Voor dat geld heb ik dan 5 harde schijven, da’s een koopje.”

Wie nog één van de genoemde mediaboxen thuis heeft en belangstelling heeft om de harde schijf eruit te laten halen, kan een mail sturen aan: ruben@vissinga.it