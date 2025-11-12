Fakkeloptocht met Sinterklaas 29 november

Nieuws:

Door: Redactie

Sinterklaas in Oosterhaar. Op zaterdag 29 november komt Sinterklaas weer naar Oosterhaar met zijn Pieten.

Hij heeft ons laten weten dat hij graag weer in een mooie grote stoet wil lopen door Oosterhaar met allemaal gezellige lampjes en lampionnen. De start is op het Anjerplein, Verzamelen vanaf 18.00 uur vertrek 18.15 uur. We lopen dezelfde route als vorig jaar, namelijk via oa. Zonnedauwweg, Pinksterbloemweg, Tuindorpweg en de Blekenweg. Sinterklaas zal binnen in het buurthuis wachten op de kinderen die (gedoseerd) naar binnen komen (bij voorkeur met max.1 ouder/verzorger) om zo voldoende ruimte te geven aan iedereen. Wil je een foto kunnen maken met de Sint, een praatje maken of juist een tekening geven? Het mag allemaal. Voor ieder kind is er een cadeautje in De Mellenshorst.

Gratis deelname. Meer informatie: onsbelangoosterhaar.nl