Feestweek Oosterhaar 2023 programma

Nieuws:

Door: Redactie

Ook dit jaar organiseert Buurtvereniging Ons Belang samen met MFC De Mellenshorst weer een kleintje feestweek voor jong en oud. Alle activiteiten vinden plaats in en om MFC De Mellenshorst, Waterhuizerweg 36 in Haren. Opgave is niet nodig, m.u.v. verkopen tijdens de kinderkledingbeurs.

Voor meer informatie kijk op:

facebook.com/onsbelang of facebook.com/demellenshorst

Instagram.com/mellenshorst of instagram.com/onsbelangharen

Woensdag 7 juni 14.30- 16.30 uur Kinderactiviteit 4-8 jaar

Kom jij samen met ons knutselen? Gratis entree

Donderdag 8 juni 15.00- 18.00 uur Jeugdactiviteit

Kom jij naar de Mellenshoek? Het WIJ- team organiseert een toffe middag! Wat? Dat blijft een

verrassing. Vanaf 10 jaar. Gratis entree

20.00 uur Klaverjassen

Klaverjassen om vleesprijzen. Inleg: 5,- euro

Vrijdag 9 juni 15.00-17.30 uur Kinderbingo

Doe jij ook mee? Misschien win jij wel de hoofdprijs!

Kosten boekje: 5,- euro

20.00 uur Super bingo

10 rondes + hoofdronde

Inleg 10,- euro per boekje

Hoofdronde 1,- euro per stuk

Met oa. Als hoofdprijs:

Kamado Egg BBQ

Weekend weg

Zaterdag 10 juni 10.00-15.00 uur Kinderkledingbeurs

Koop en verkoop je kinderkleding en speelgoed.

Gratis entree. Deelname met opgave

11.00- 12.30 uur Kinderactiviteit

Leuke activiteiten voor alle kinderen van 4 tot 8 jaar.

Gratis entree

13.00- 16.00 uur Kinderactiviteit

Doe jij mee? Voor alle kinderen van 8 tot 14 jaar. We spelen oa. XL spellen. Gratis entree

Op zaterdag tijdens alle activiteiten open terras met in de middag muzikale ondersteuning van Dj Quin. Terras open tot 20.00 uur